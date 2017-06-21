中職》兄弟佈陣獵殺板凳球員 球迷：超神（影音）

〔體育中心／綜合報導〕在洋教頭史耐德的領導下，中信兄弟本季大量運用守備佈陣，先前因為「獵殺大王」引起討論，昨天兄弟抓到的最後一個出局數，再度讓球迷驚呼佈陣真的很神。

9局下，2出局二壘有人，富邦吳宗峻打擊，擊出中間方向強勁的滾地球，一般而言都會穿出形成安打，未料兄弟游擊手早就守在二壘壘包後面，一個反手漂亮接起，傳向一壘刺殺跑者，抓到最後一個出局數。

兄弟神佈陣沒收吳宗峻安打，鏡頭也照到史耐德在休息室的笑容，引起球迷廣大討論。有人說，「連很少上場的吳宗峻都能成功佈陣」、「比較神的是，吳宗峻被冰在二軍，也有研究」、「史總的表情：看到沒」、「二軍也有在情蒐吧」、「應該賽前就有針對先發打序進行排練了」

吳宗峻本季多半擔任板凳球員，僅出賽24場58打數，五月大部分時間都待在二軍，昨天是相隔47天再度先發，單場4打數擊出2支安打，可惜第3支安打被神佈陣沒收。