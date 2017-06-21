NBA》魏德續留公牛 年薪將破7億

魏德將續披公牛戰袍。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕據傳公牛球星魏德（Dwyane Wade）決定要執行球員選項，因此2017-18賽季魏德將會續留公牛，明年賽季結束後才會成為完全自由球員。

魏德選擇執行球員選項續留公牛，預計將可獲得一年2380萬美元（約新台幣7.2億）的薪資，將會是公牛下季最高薪的球員，下季結束後魏德才會恢復自由身。而魏德先前也曾說過，不論是什麼角色他都會努力勝任，「不管我的決定如何，我會欣然接受我在球隊的任何角色，並努力做到最好。」

魏德本季才加入公牛，場均可得18.3分、4.5籃板及3.8助攻，並幫助公牛以41勝41敗的成績前進季後賽，表現可說是十分亮眼。