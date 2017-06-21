韓職》女團Apink尹普美超猛開球 讓網友讚嘆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕韓職LG雙子昨天對三星獅的比賽，邀請韓國女團Apink成員尹普美擔任開球嘉賓，有別於過去只穿球衣，尹普美這次「全副武裝」站在投手丘直接投球，球不落地進到捕手手套，讓全場觀眾驚呼連連。

尹普美過去就曾幫LG雙子開球，她這次特地穿上整套棒球裝，站在投手丘上投球，這球完全沒有落地，直接進到捕手手套，差點就是一顆漂亮得好球，讓許多網友直呼尹普美的投球很猛。

尹普美2015年開球：