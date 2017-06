MLB》瑞佐跑壘撞飛教士捕手 聯盟裁定不懲罰（影音）

Your browser does not support iframes.

(0:35開始)

〔體育中心/綜合報導〕小熊強打瑞佐(Anthony Rizzo)在昨天面對教士的比賽中發生爭議,他在跑回本壘時將對方捕手黑吉斯(Austin Hedges)撞飛,大聯盟今天做出裁定,雖然錯在瑞佐,但考量到他並無惡意,不會做出任何懲處。

昨天瑞佐在隊友打擊出去後從三壘往本壘跑,教士捕手黑吉斯也在本壘板等待隊友的傳球要將瑞佐觸殺,而瑞佐以滑壘方式抵達本壘,卻不慎將黑吉斯撞飛,讓黑吉斯相當不滿,認為這是「相當糟糕的滑壘」。

事後瑞佐也表示和大聯盟執行副總裁托瑞(Joe Torre)通過電話:「他向我詳細解釋相關規則,告訴我哪裡違規,但是因為我沒有惡意,聯盟不會做出懲罰。」他也對此向黑吉斯表示歉意,表示自己只是在球場上盡自己所能。

教士總教練格林(Andy Green)對此結果並不意外,表示聯盟並沒有先例來對照:「我並沒有對此有特別的想法,也不會認為瑞佐是個骯髒的球員。」

黑吉斯(左)遭瑞佐撞飛。(USA Today Sports)

瑞佐跑回本壘時撞飛黑吉斯。(法新社)