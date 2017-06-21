MLB》瑞佐跑壘撞飛教士捕手 聯盟裁定不懲罰（影音）

Your browser does not support iframes.

（0:35開始）

〔體育中心／綜合報導〕小熊強打瑞佐（Anthony Rizzo）在昨天面對教士的比賽中發生爭議，他在跑回本壘時將對方捕手黑吉斯（Austin Hedges）撞飛，大聯盟今天做出裁定，雖然錯在瑞佐，但考量到他並無惡意，不會做出任何懲處。

昨天瑞佐在隊友打擊出去後從三壘往本壘跑，教士捕手黑吉斯也在本壘板等待隊友的傳球要將瑞佐觸殺，而瑞佐以滑壘方式抵達本壘，卻不慎將黑吉斯撞飛，讓黑吉斯相當不滿，認為這是「相當糟糕的滑壘」。

事後瑞佐也表示和大聯盟執行副總裁托瑞（Joe Torre）通過電話：「他向我詳細解釋相關規則，告訴我哪裡違規，但是因為我沒有惡意，聯盟不會做出懲罰。」他也對此向黑吉斯表示歉意，表示自己只是在球場上盡自己所能。

教士總教練格林（Andy Green）對此結果並不意外，表示聯盟並沒有先例來對照：「我並沒有對此有特別的想法，也不會認為瑞佐是個骯髒的球員。」

黑吉斯（左）遭瑞佐撞飛。（USA Today Sports）

瑞佐跑回本壘時撞飛黑吉斯。（法新社）