NBA》替馬刺省錢？ P.加索跳合約重簽新約

P.加索計畫與馬刺重新簽約。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕現年37歲的老將P.加索（Pau Gasol）未來可能打算長期待在馬刺，根據美媒報導，加索拒絕執行球員選項，而是選擇跳出合約，並計畫與馬刺重新簽訂長期合約，讓球隊能有更多薪資空間競逐自由球員。

加索在去年與馬刺簽下2年3000萬美元（約9.7億台幣）的合約，第2年他還擁有球員選擇權，不過加索最近拒絕了第2年1600萬美元的薪資，而是決定要與球團重新簽約，此舉等同於降薪留隊，為馬刺省下不少錢，讓球隊有更多薪資空間可以在7月1日後角逐自由球員。

加索本季場均繳出12.4分、7.8籃板，平均上場25.4分鐘。有時先發有時則擔任替補，幫助馬刺一路挺進西部冠軍賽，可惜最後敗給勇士。