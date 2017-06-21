NBA》籃網搭檔被交易 林書豪不捨
2017/06/21 08:42
羅培茲（左）與林書豪（右）。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網看板球星B.羅培茲（Brook Lopez）被交易到湖人隊，他和林書豪組成的「布魯克林連線」，雖然僅維持1季就拆夥，但兩人的好感情不言而喻。
B.羅培茲離開籃網的消息傳出後，林書豪就在推特留言，「我會想你的，Brook！！最好的兄弟。」不少籃網球迷也在底下留言，「很悲傷的日子，Brook是個好人、好隊友」、「我們會想念布魯克林連線的，你們兩個在球場上、場外的組合多麼完美！」
B.羅培茲在2008年被籃網首輪第10順位挑中，出賽562場比賽，場均18.6分7.1籃板，他的合約將走到最後一年。
林書豪推特：
I'll miss you Brook!! Nicest dude ever— Jeremy Lin （@JLin7） 2017年6月21日
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