NBA》詹皇若離開騎士 厄文也不想留了？

厄文。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）雖然與騎士還有2年合約，但他最快明年夏天可跳出合約，若他不續留克里夫蘭，有美國媒體認為，厄文（Kyrie Irving）可能也會想離開騎士。

《Chicago Sun-Times》報導指出，厄文曾與美國隊的隊友們聊天時，談到若詹姆斯真的在下個賽季跳出合約，他也覺得騎士沒有希望的話，希望推動自己被交易，離開克里夫蘭。而根據消息來源指出，芝加哥公牛可能是厄文感興趣的球隊之一。



詹姆斯在去年以3年1億美元與騎士續約，這份合約雖然到2019年，但明年夏天就可跳出合約。

詹姆斯。（資料照，USA Today Sports）