湖人動作頻頻 傳為打造詹姆斯、喬治驚天陣容！
2017/06/21 09:41
沃納洛斯基透露，湖人正在為追求喬治和詹姆斯做準備。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕湖人在今日完成重大交易，將隊內備受期待的榜眼羅素（D'Angelo Russell）交易至籃網。美國權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，湖人現在所做出的交易，都是為了替追求溜馬球星喬治（Paul George），與小皇帝詹姆斯（LeBron James）鋪路。
沃納洛斯基在推特上寫到，「對湖人來說，這些操作都是為了替追求喬治和詹姆斯鋪路，而湖人將會用榜眼籤選擇波爾（Lonzo Ball）」。
湖人今日送走羅素與莫茲戈夫（Timofey Mozgov），向籃網換來B.羅培茲（Brook Lopez）與首輪第27順位選秀權。且現在謠傳，湖人將用這支27順位籤，加上自有的28順位搭配一名球員，向溜馬換來喬治。
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