NBA》騎士想組更大團？ 遭公牛巴特勒打槍

詹姆斯（左）、巴特勒（右）。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士季後補強，鎖定公牛3屆明星猛將巴特勒（Jimmy Butler），但根據ESPN知名記者史坦恩（Marc Stein）指出，巴特勒想留在公牛，不想去克里夫蘭。

史坦恩撰文指出，根據消息來源透露，騎士隊已經被告知，巴特勒希望留在公牛隊，而且他不願將自己的未來交給克里夫蘭。該消息人士說，巴特勒仍打算帶領公牛重返東部強權。

消息來源更透露，騎士前總管葛瑞芬（David Griffin）還在位時，曾尋找同時獲得巴特勒和溜馬喬治（Paul George）的方法，但是後來未能與騎士隊續約，離開克利夫蘭。

巴特勒。（美聯社）

喬治。（美聯社）