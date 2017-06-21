NBA》去年才與家鄉球隊簽大約 豪爾德被交易至黃蜂
2017/06/21 09:45
豪爾德。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕去年才與老鷹簽下大約的「魔獸」豪爾德（Dwight Howard），美國媒體今報導，他被老鷹交易至黃蜂，這讓豪爾德只在家鄉球隊打了一個球季。
豪爾德去年球季與故鄉的亞特蘭大老鷹簽下3年7050萬美元，他出賽74場，平均上場時間為29.7分鐘，繳出場均13.5分、12.7籃板、1.2次阻攻的成績。而季後賽6場比賽對巫師，他繳出場均8分、10.7籃板、1阻攻的表現。
根據美國權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，老鷹以豪爾德、第31順位選秀權，與黃蜂換來替補中鋒普朗利（Miles Plumlee）、貝利納里（Marco Belinelli）、以及第41順位選秀權。
普朗利。（資料照，美聯社）
貝利納里。（資料照，美聯社）
豪爾德。（資料照，法新社）
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