MLB》瑞佐事件延燒 小熊、巨人總教練隔空交火

瑞佐（右）昨直衝本壘與教士捕手相撞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊強打瑞佐（Anthony Rizzo）在昨天的比賽中，在衝回本壘時不慎撞飛教士捕手黑吉斯（Austin Hedges），雖然事後大聯盟裁定不懲處，但卻意外引發小熊總教練梅登（Joe Maddon）與巨人總教練波契（Bruce Bochy）的口水戰。

瑞佐昨日直衝本壘板的行為已經違反7.13規則，此條款規定捕手（或其餘接球員）未持球時，不得站在跑壘進壘的路徑，甚至完全擋住本壘板，而跑者也不得故意強行衝撞已持球進壘線觸殺的防守球員。

而此一條款的設立起因於巨人捕手波西（Buster Posey），他在2011年的一場比賽中，遭衝回本壘的馬林魚外野手卡森斯（Scott Cousins）撞斷腿，當年報銷，之後大聯盟就訂定了7.13規則，因此又名為「波西條款」。

不過小熊總教練梅登並不認同7.13規則，並直言都是波西的名氣才促成此條款的產生，「我真的很困惑這件事怎麼會得到這麼大的關注，事實上都是因為巨人捕手波西在幾年前受傷了，如果三年前是勇士的三流捕手受傷的話，這個規則根本不會存在。」

梅登一席話也傳到巨人總教練波契耳裡，波契也為子弟兵平反，「我不在乎其他人怎麼看，因為外人並不了解波西在那場比賽經歷的事。捕手的裝備並不是用來保護他被衝撞，而是用來保護他不被犯規的舉動傷害。」

小熊總教練梅登（資料照，美聯社）

巨人總教練波契（資料照，法新社）