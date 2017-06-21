網球》穆雷草地賽首站一輪遊 前三種子都落馬（影音）

穆雷首輪止步。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王又落馬，英國希望穆雷（Andy Murray）昨晚在自家主場女王草地賽首輪面對世界排名90的澳洲選手湯普森（Jordan Thompson），遭6：7、2：6拍落，草地首戰失利。

首盤兩人糾纏到搶七，穆雷一記短球反倒幫了對手一把，失掉首盤後穆雷後繼無力，次盤率先被逼出破發點，最後輸掉比賽。從數據上來看，穆雷僅雙發失誤數字比對手高，整場比賽湯普森發出12記愛司球、1個雙誤，穆雷則發出4記愛司球、3雙誤，一發成功率及得分率都不及對手。

女王草地昨晚前三種子都淘汰出局，包括第2種子瓦林卡（Stan Wawrinka）及第3種子加拿大重砲羅尼奇（Milos Raonic），巧合的是，三人都在首盤搶七落敗。

湯普森。（法新社）

第2種子瓦林卡也落馬。（法新社）

前三種子Highlight: