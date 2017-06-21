MLB》齊默曼、祖魯各敲3分打點 國民輕取馬林魚（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今國民作客馬林魚，全隊敲出11支安打，齊默曼（Ryan Zimmerman）、祖魯（Stephen Drew）各拿下3分打點，助國民以12：3獲勝。

3局上國民靠著2個四壞球保送加上哈波（Bryce Harper）的安打先馳得點拿下2分，第5局馬林魚故意保送了強打哈波、墨菲（Daniel Murphy）後並未成功拿下出局數，齊默曼、祖魯抓緊機會相繼敲安，單局拿下4分。

國民在比賽後半段攻勢不斷，墨菲8局上轟出陽春砲，第9局馬林魚游擊手利多（J.T. Riddle）發生要命失誤，讓國民趁勝追擊，連續敲出3安打又灌下5分，最後國民大勝對手。

齊默曼今天有三分打點。（USA Today Sports）

投手部份，國民先發岡薩雷茲（Gio Gonzalez）主投7局，被敲出6安打、失3分皆責失，丟出2保送、8三振，收下勝投。

馬林魚先發沃奎茲（Edinson Volquez）今天主投4.2局就失了6分皆責失，苦吞本季第8場敗投；馬林魚全場敲出6安，其中歐蘇納（Marcell Ozuna）在5局下敲出2分砲。

祖魯今天也有三分打點。（法新社）

國民墨菲、透納、哈波、泰勒（由左至右）。（美聯社）