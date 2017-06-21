日職》巨人要反攻 陽岱鋼、 長野久義誰打開路先鋒是關鍵
2017/06/21 10:33
陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方推特）
〔記者林子翔／綜合報導〕兩聯盟跨聯盟交流戰結束，一度掉到央聯第五的讀賣巨人，近期回到第四，日媒分析巨人要在剩下球季反攻，勢必要加強得分能力，陽岱鋼和長野久義誰能擔綱開路先鋒就是關鍵。
跨聯盟交流戰開打前，長野久義的打擊率僅2成28，但近期打擊逐漸回溫，他在今年交流戰中打擊率高達3成26，6月份打擊率高達3成40，本季5次盜壘中，有3次是在近5場比賽跑出來的。
《體育報知》報導，長野久義近20個打數有8支安打，不但有長打、而且還有腳程，若他能上壘，球隊中心打者就有機會攻下分數。
該文也說，相較於長野久義，陽岱鋼擔任第1棒的打擊率較差，他今年首轟也是在擔任第6棒所敲出。不過陽岱鋼有腳程和長打能力，可視對方先發來安排棒次。
陽岱鋼目前出賽11場，41打數有10支安打，打擊率為2成44，上壘率有3成40，有1轟、4分打點，但他得點圈打擊率不理想，僅1成11。
長野久義。（圖片取自讀賣巨人官方推特）
相關新聞
- 日職》人氣央聯實力洋聯？巨人輸太慘交流戰票房反跌
- 日職》火腿救星歸隊！大谷翔平一軍練打狂掃7轟（影音）
- 日職》現役最年長球員 井口資仁宣布季末退休
- 中職》球速144公里稱霸台灣 外國作家：夠格爭奪亞洲MVP
- 日職》最快明重返一軍練習！ 大谷翔平有望回歸打DH
推薦新聞
-
網球》沒對上盧彥勳 費爸草地賽首勝2017/06/21 11:59
-
MiLB》生涯首次參加明星賽 江少慶擔任先發奪勝投2017/06/21 11:42
-
NBA》替馬刺省錢？ P.加索跳合約重簽新約2017/06/21 09:58
-
湖人動作頻頻 傳為打造詹姆斯、喬治驚天陣容！2017/06/21 09:41
-
NBA》騎士想組更大團？ 遭公牛巴特勒打槍2017/06/21 09:21