日職》巨人要反攻 陽岱鋼、 長野久義誰打開路先鋒是關鍵

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

〔記者林子翔／綜合報導〕兩聯盟跨聯盟交流戰結束，一度掉到央聯第五的讀賣巨人，近期回到第四，日媒分析巨人要在剩下球季反攻，勢必要加強得分能力，陽岱鋼和長野久義誰能擔綱開路先鋒就是關鍵。

跨聯盟交流戰開打前，長野久義的打擊率僅2成28，但近期打擊逐漸回溫，他在今年交流戰中打擊率高達3成26，6月份打擊率高達3成40，本季5次盜壘中，有3次是在近5場比賽跑出來的。

《體育報知》報導，長野久義近20個打數有8支安打，不但有長打、而且還有腳程，若他能上壘，球隊中心打者就有機會攻下分數。

該文也說，相較於長野久義，陽岱鋼擔任第1棒的打擊率較差，他今年首轟也是在擔任第6棒所敲出。不過陽岱鋼有腳程和長打能力，可視對方先發來安排棒次。

陽岱鋼目前出賽11場，41打數有10支安打，打擊率為2成44，上壘率有3成40，有1轟、4分打點，但他得點圈打擊率不理想，僅1成11。

長野久義。（圖片取自讀賣巨人官方推特）