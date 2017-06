NBA》魔獸和球迷閒聊交易 5分鐘後被賣掉好尷尬

魔獸轉戰黃蜂。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「魔獸」豪爾德(Dwight Howard)被老鷹交易到黃蜂隊,美國媒體「SB Nation‏」發現,交易傳出的5分鐘前,豪爾德才在推特跟球迷談論交易,讓美國球迷笑翻。

豪爾德在當地時間晚間5時55分發了一則推特,「好的,推友們,給我一些你們的想法吧,交易或其他方面都可,記得和善一點唷」;5分鐘後,ESPN記者Marc J. Spears‏就發文表示,老鷹確定將豪爾德送到黃蜂隊。

後來球迷們都到豪爾德推特談論這筆交易案,「你剛剛被交易了LOL」、「黃蜂聽起來還不錯,是吧?」、「Dwight,去黃蜂開心嗎?」、「對於你的交易,你有什麼看法?」

相關推特:

Life comes at you fast, especially if you have notifications on. https://t.co/f8QuoVDauA