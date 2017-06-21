NBA》魔獸和球迷閒聊交易 5分鐘後被賣掉好尷尬
2017/06/21 10:31
魔獸轉戰黃蜂。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）被老鷹交易到黃蜂隊，美國媒體「SB Nation」發現，交易傳出的5分鐘前，豪爾德才在推特跟球迷談論交易，讓美國球迷笑翻。
豪爾德在當地時間晚間5時55分發了一則推特，「好的，推友們，給我一些你們的想法吧，交易或其他方面都可，記得和善一點唷」；5分鐘後，ESPN記者Marc J. Spears就發文表示，老鷹確定將豪爾德送到黃蜂隊。
後來球迷們都到豪爾德推特談論這筆交易案，「你剛剛被交易了LOL」、「黃蜂聽起來還不錯，是吧？」、「Dwight，去黃蜂開心嗎？」、「對於你的交易，你有什麼看法？」
相關推特：
Life comes at you fast, especially if you have notifications on. https://t.co/f8QuoVDauA— SB Nation （@SBNation） 2017年6月21日
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