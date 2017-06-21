MLB》末局狂灌7分 紅雀延長賽力克費城人
2017/06/21 13:14
莫里納延長賽轟出2分砲。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅雀今作客費城，展開三連戰，首戰兩隊就鏖戰至11局，而紅雀莫里納（Yadier Molina）、潘姆（Tommy Pham）在11局各轟一支2分砲，紅雀末局狂轟7分，終場以8：1戰勝費城人。
紅雀三壘手吉歐可（Jedd Gyorko）在第2局就轟出陽春砲拿下首分。費城人第4局也靠著兩次保送及安打，成功上壘得分，追平比數。之後兩隊在投手的壓制下都未再得分，比賽進入延長賽。
11局時，費城人換上牛棚投手拉莫斯（Edubray Ramos），不料拉莫斯一上場就投出2次保送，草草下場。之後換上費恩（Casey Fien）更是失控，先是紅雀打者皮斯考提（Stephen Piscotty）敲出1支2壘安打，接著莫里納及潘姆再轟出全壘打，紅雀第11局共得7分，為本季單局最高分。
紅雀後援投手席格瑞斯特（Kevin Siegrist）投完1局，投出1三振無失分，拿下勝投。
而費城人拉莫斯則是苦吞本季第5敗，防禦率也從3.94飆至4.55。費城人近13場比賽就輸了12場，近期表現不佳。
費城人拉莫斯吞下敗投。（法新社）
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