NBA》快艇想賣中鋒喬丹？ 傳多支球隊有興趣

快艇中鋒喬丹。（資料照，SA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕根據ESPN記者海因斯（Chris Haynes）爆料，快艇有意將本季入選全明星賽的中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）交易，有多支球隊感興趣。

海因斯撰文指出，根據消息來源透露，快艇試圖交易待了9年的小喬丹，目前已與多支球隊洽談。該消息人士指出，其中一支有興趣的球隊就是太陽，它有意以中鋒錢德勒（Tyson Chandler）、首輪第4順位選秀權來換小喬丹。

小喬丹本季出賽81場，繳出場均12.7分、13.8籃板、1.7阻攻，曾拿過兩屆籃板王，今年更是首次入選全明星隊，不過快艇今年在西部季後賽首輪就爵士淘汰。

小喬丹與快艇在2015年簽下1.1億美金（新台幣34億）的大約，該合約還剩3年，最後一年擁有球員選擇權，可以選擇跳出。

太陽中鋒錢德勒。（資料照，法新社）