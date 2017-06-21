MLB》大起大落！洋基吞建仔19勝時期後最長連敗

洋基牛棚克里帕放火。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基雙核心賈吉（Aaron Judge）與桑契斯（Gary Sánchez）今天雙雙開轟，可惜牛棚放火在7局上失掉致命的3分，終場以3：8苦吞7連敗，締造自從2007年後最長紀錄。

洋基前7局和天使戰成3：3平手，7局上接連派出克里帕（Tyler Clippard）、霍爾德（Jonathan Holder）中繼，單局遭天使「完全打擊」，4支安打被攻下3分；8、9局也無法止血，各失1分，終場以5分苦吞7連敗。

洋基上次吞下7連敗要追溯至2007年4月21-28日，那時單季19勝的王建民也吞下1敗。有趣的是，當時是靠賠錢貨井川慶對紅襪6局無失分好投才止敗，他在洋基5年僅在大聯盟奪2勝，其中1勝就是中止7連敗。

洋基本季首月才打出相隔5年最長8連勝，6月還曾迎來一波6連勝，本來以為能穩居美聯東區龍頭，經過7連敗後，目前與第二的紅襪已無勝差。