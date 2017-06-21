網球》沒對上盧彥勳 費爸草地賽首勝
2017/06/21 11:59
費德爾拿下草地首勝。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕費德爾（Roger Federer）休息了整個紅土賽季後，上週在斯圖加特出賽首場草地賽事失利，在第一場比賽就落敗，昨晚在哈雷草地賽再度出戰，以6：3、6：1橫掃因盧彥勳退賽而幸運進入會內賽的日本選手衫田佑一。
費爸在比賽前幾個小時才被通知對手換人，不過不影響費天王的表現，比賽一開始就占上風，率先破對手發球局，成功壓制衫田佑一，整場比賽轟出8記愛司球，一發得分率高達九成，僅花了不到一小時就解決對手。
賽後費爸對自己的表現很滿意：「今天打得不錯，一切都有照我的計畫進行，我的發球也在水準上，總之，今天很開心。」費爸下一輪強度提升不少，將面對世界排名29的大茲維列夫（Mischa Zverev），兩人生涯交手3次，皆由費德爾獲勝。
費德爾。（法新社）
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