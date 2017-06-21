MiLB》生涯首次參加明星賽 江少慶擔任先發奪勝投
2017/06/21 11:42
江少慶擔任北區明星隊先發投手。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕高階1A的卡羅萊那聯盟今天舉辦明星賽，我國旅美好手江少慶生涯首度入選就擔任北區隊先發投手，1局無失分拿下勝投，最後球隊以2：0擊敗南區隊。
印地安人高階1A投手江少慶本季戰績7勝4敗，防禦率3.36排名聯盟第12，WHIP 1.13排名第9，投球局數80.1局僅落後聯盟領先者1局，榮膺北區明星隊先發投手。
江少慶讓首打席Bryant Flete擊出滾地球出局，第二打席Myles Straw則敲出滾地安打，但他發動盜壘被捕手阻殺，最後江少慶讓Corey Ray擊出滾地球出局，僅用10球（6好奇）就結束半局。
江少慶退場後，北區明星隊下半局就展開攻勢，單局擊出2支安打，還有1次保送，攻下2分，後來北區明星隊派上的8名投手僅被敲4支安打，完全封鎖南區明星隊，聯手演出完封。
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