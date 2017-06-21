MLB》改打首棒變核彈頭 瑞佐首打席再開轟（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕小熊強打瑞佐（Anthony Rizzo）轉打開路先鋒後，打擊火力持續加溫，他今天面對教士隊時，首打席又開轟，最後助球隊以4：0完封對手。

轉當開路先鋒後，瑞佐表線火燙，截至昨日為止，他擔任首棒打擊率高達4成40，有3轟、9分打點。

瑞佐今天首打席就從教士投手查辛（Jhoulys Chacin）轟出首打席全壘打，這讓他擔任第一棒後，7場比賽首打席都有上壘，且這7場都有安打出現。

值得注意的是，瑞佐改打第一棒後敲出4發全壘打，有3轟是首打席所轟出。瑞佐本季至今打擊率2成68，有17轟、47分打點。

小熊這場比賽靠蒙哥馬利（Mike Montgomery）6局被敲3安打無失分好投，加上牛棚守成，拿下本季首勝；教士投手查辛6局被敲5安（包含1轟），失掉2分，吞下敗投。後援的托瑞斯（Jose Torres）0.2局失2分。

瑞佐。（法新社）

瑞佐。（美聯社）