MLB》改打首棒變核彈頭 瑞佐首打席再開轟（影音）

〔體育中心/綜合報導〕小熊強打瑞佐(Anthony Rizzo)轉打開路先鋒後,打擊火力持續加溫,他今天面對教士隊時,首打席又開轟,最後助球隊以4:0完封對手。

轉當開路先鋒後,瑞佐表線火燙,截至昨日為止,他擔任首棒打擊率高達4成40,有3轟、9分打點。

瑞佐今天首打席就從教士投手查辛(Jhoulys Chacin)轟出首打席全壘打,這讓他擔任第一棒後,7場比賽首打席都有上壘,且這7場都有安打出現。

值得注意的是,瑞佐改打第一棒後敲出4發全壘打,有3轟是首打席所轟出。瑞佐本季至今打擊率2成68,有17轟、47分打點。

小熊這場比賽靠蒙哥馬利(Mike Montgomery)6局被敲3安打無失分好投,加上牛棚守成,拿下本季首勝;教士投手查辛6局被敲5安(包含1轟),失掉2分,吞下敗投。後援的托瑞斯(Jose Torres)0.2局失2分。

