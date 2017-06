MLB》塞爾8.1局飆10K 紅襪擠下洋基登美東龍頭（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者林子翔/綜合報導〕紅襪王牌投手塞爾(Chris Sale)今天先發對皇家,繳出8.1局失3分好投,還送出10次三振,助紅襪以8比3獲勝,登上美國聯盟東區龍頭。

塞爾此戰8局投球,被敲4支安打,包含摩斯塔卡司(Mike Moustakas)陽春砲、邦尼法西歐(Jorge Bonifacio)兩分砲,失掉3分,全場送出10次三振,僅1次保送,奪得本季第9勝,防禦率為2.85。塞爾也成為紅襪隊史第三位單季至少10場比賽投出雙位數三振的選手。

加上洋基今天輸球吞下7連敗,紅襪此戰贏球後以40勝31敗登上美聯東區龍頭,反領先洋基0.5場。

紅襪全場出現13支安打,柏格茲(Xander Bogaerts)、里昂(Sandy Leon)各有2安2打點,楊恩(Chris Young)3安1打點。

皇家先發史壯姆(Matt Strahm)僅投3局被敲7安,失掉5分,吞下本季第4敗。後援的麥卡錫(Kevin McCarthy)2局失3分;另外,摩斯塔卡司則是轟出他大聯盟生涯第100轟。

塞爾。(法新社)

塞爾。(美聯社)