MLB》塞爾8.1局飆10K 紅襪擠下洋基登美東龍頭（影音）

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〔記者林子翔／綜合報導〕紅襪王牌投手塞爾（Chris Sale）今天先發對皇家，繳出8.1局失3分好投，還送出10次三振，助紅襪以8比3獲勝，登上美國聯盟東區龍頭。

塞爾此戰8局投球，被敲4支安打，包含摩斯塔卡司（Mike Moustakas）陽春砲、邦尼法西歐（Jorge Bonifacio）兩分砲，失掉3分，全場送出10次三振，僅1次保送，奪得本季第9勝，防禦率為2.85。塞爾也成為紅襪隊史第三位單季至少10場比賽投出雙位數三振的選手。

加上洋基今天輸球吞下7連敗，紅襪此戰贏球後以40勝31敗登上美聯東區龍頭，反領先洋基0.5場。

紅襪全場出現13支安打，柏格茲（Xander Bogaerts）、里昂（Sandy Leon）各有2安2打點，楊恩（Chris Young）3安1打點。

皇家先發史壯姆（Matt Strahm）僅投3局被敲7安，失掉5分，吞下本季第4敗。後援的麥卡錫（Kevin McCarthy）2局失3分；另外，摩斯塔卡司則是轟出他大聯盟生涯第100轟。

塞爾。（法新社）

塞爾。（美聯社）