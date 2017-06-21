今日MLB戰績
2017/06/21 13:13
艾倫納多在8局敲出2分打點的三壘安打，助洛磯擊退響尾蛇。（今日美國）
印地安人5：6金鶯
天使8：3洋基
紅人5：6光芒
巨人6；3勇士
海盜7：3釀酒人
藍鳥1：6遊騎兵
白襪7：9雙城
響尾蛇3：4洛磯
太空人8：4運動家
老虎4：5水手（10局）
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