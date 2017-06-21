艾倫納多在8局敲出2分打點的三壘安打，助洛磯擊退響尾蛇。（今日美國）

印地安人5：6金鶯

紅雀8：1費城人（11局）

天使8：3洋基

國民12：3馬林魚

紅人5：6光芒

巨人6；3勇士

海盜7：3釀酒人

藍鳥1：6遊騎兵

教士0：4小熊

白襪7：9雙城

紅襪8：3皇家

響尾蛇3：4洛磯

大都會0：12道奇

太空人8：4運動家

老虎4：5水手（10局）