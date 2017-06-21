NBA》雷納德剪掉招牌辮子頭 球迷都崩潰了

雷納德（右二）將辮子頭剃掉。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺明星球員雷納德（ Kawhi Leonard）的辮子頭一直是他的招牌特色，但今日中國籃球員張學文po出一張與雷納德的合照，照片中雷納德已將辮子頭剃掉，變成清爽的三分頭，突如其來的改變，讓球迷都不敢置信。

雷納德自2011年進入NBA後，一直維持著辮子頭造型，如今將頭髮剪掉，引發網路上熱烈討論，多數球迷都大呼心碎了，也有球迷希望他能盡快留長，更有人直呼，這是NBA最詭異的一次休賽期。

而雷納德為本季的MVP候選人，將與哈登（James Harden）及魏斯布魯克（Russell Westbrook）角逐年度MVP，頒獎典禮將在台灣時間6月26日舉辦，到時將有機會能更清楚的看到雷納德的新造型。

雷納德的辮子造型已成過往。（資料照，法新社）

球迷在看到雷納德新髮型後的反應

pic.twitter.com/W3N64z4LIP — Drew Lofton （@LoftonDrew） 2017年6月21日