MLB》23歲小將又3響砲！ 道奇隊史第1人（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇年輕勢力大爆發!23歲新人王席格(Corey Seager)不讓21歲貝林格(Cody Bellinger)專美於前,今天締造生涯第二度單場3響砲,差1發滿貫就能達成「完全全壘打」,率隊以12:0屠殺大都會,掃進5連勝緊咬國聯西區龍頭洛磯。

席格和貝林格首局就雙雙開火,前者先轟出本季第10發全壘打,後者則轟出本季第22轟。貝林格也用球棒寫下歷史,成為大聯盟史上第一位能演出10戰10轟的菜鳥,強勢問鼎本季國聯新人王。

接下來就是席格的全壘打秀,4局下轟出陽春砲、5局下則轟出3分砲。前5局就轟3響砲的他,在6局下力拚第4轟,可惜擊出平飛球遭接殺,無緣再站上打擊區,總計5打數4安打,6打點3得分。

根據ESPN指出,席格是道奇1958年搬到洛杉磯之後、第一位達成單場6打點的游擊手。此外,他也成為道奇史上唯一在24歲前2度單場3響砲的球員。

道奇隊最近打擊火力非常兇猛,近10場比賽狂轟27發全壘打,這是道奇134年以來火力最強大的10場比賽,而他們近12場只輸1場比賽,距離洛磯僅剩0.5場勝差。

貝林格(左)是大聯盟史上第一位10戰10轟的菜鳥,新人王席格(右)則繳出5局3響砲,展現道奇強大的年輕勢力。(法新社)