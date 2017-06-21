MLB》23歲小將又3響砲！ 道奇隊史第1人（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕道奇年輕勢力大爆發！23歲新人王席格（Corey Seager）不讓21歲貝林格（Cody Bellinger）專美於前，今天締造生涯第二度單場3響砲，差1發滿貫就能達成「完全全壘打」，率隊以12：0屠殺大都會，掃進5連勝緊咬國聯西區龍頭洛磯。

席格和貝林格首局就雙雙開火，前者先轟出本季第10發全壘打，後者則轟出本季第22轟。貝林格也用球棒寫下歷史，成為大聯盟史上第一位能演出10戰10轟的菜鳥，強勢問鼎本季國聯新人王。

接下來就是席格的全壘打秀，4局下轟出陽春砲、5局下則轟出3分砲。前5局就轟3響砲的他，在6局下力拚第4轟，可惜擊出平飛球遭接殺，無緣再站上打擊區，總計5打數4安打，6打點3得分。

根據ESPN指出，席格是道奇1958年搬到洛杉磯之後、第一位達成單場6打點的游擊手。此外，他也成為道奇史上唯一在24歲前2度單場3響砲的球員。

道奇隊最近打擊火力非常兇猛，近10場比賽狂轟27發全壘打，這是道奇134年以來火力最強大的10場比賽，而他們近12場只輸1場比賽，距離洛磯僅剩0.5場勝差。

貝林格（左）是大聯盟史上第一位10戰10轟的菜鳥，新人王席格（右）則繳出5局3響砲，展現道奇強大的年輕勢力。（法新社）