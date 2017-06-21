NBA》離開勇士尋6億大約？ 小AI要球迷別激動

伊古達拉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士近3年奪得2座總冠軍，功臣之一的33歲伊古達拉（Andre Iguodala）日前被媒體指出有可能離隊尋求大約，引起部分勇士球迷不滿。伊古達拉今上節目表示，在商言商，希望球迷們不要太激動。

伊古達拉上金州當地電台「KBLX 102.9 FM」表示，「在商言商，所以我也必須審慎處理。我讓我的團隊去做他們的事情，看看結果會是如何，但灣區對我來說是很特別的...。」

「我只希望大家都能尊重，不要太情緒化，因為有一堆人在攻擊我。」伊古達拉說，自己根本搞不清楚這狀況，「我的小孩剛出生，我一直在家努力當個好父親。」

談到勇士這個賽季奪冠，伊古達拉表示這是美好的一年，勇士球迷仍然很棒，「從比賽開打第一天就是這樣，所以我很感謝他們。」

《Yahoo》記者Shams Charania昨天爆料，伊古達拉有可能成為自由球員後，尋找加入其他球隊的可能性，更認為他能拿到年薪2000萬美元（約6.1億新台幣）的合約。

伊古達拉。（法新社）