MLB》「春天哥」首打席開轟 太空人穩居美聯龍頭

史普林格（右）首打席就開轟，開心與隊友擊掌。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人強打「春天哥」史普林格（George Springer）首打席就轟出全壘打，率領球隊在第1局就拿下5分，終場太空人以8：4戰勝運動家，穩居美聯龍頭。

太空人首局就由史普林格的陽春砲拉開序幕，之後麥肯（Brian McCann）及古利爾（Yulieski Gurriel）各貢獻一支帶有1分打點的2壘安打，柏格曼（Alex Bregman）後續再敲安送回2分。太空人第1局共敲出5支安打拿下5分，奠定勝基。

之後8局時太空人又靠著柯瑞亞（Carlos Correa）的安打拿下2分，接著9局貝爾川（Carlos Beltran）再轟出1支陽春砲，太空人遙遙領先運動家，順利拿下勝利。

運動家聘德在第3局轟出陽春砲。（資料照，法新社）

而運動家在1、3、4、7局都靠著零星安打各得下1分，其中第3局時二壘手聘德（Chad Pinder）也轟出1記陽春砲，可惜依舊不敵太空人首局的猛烈攻勢，運動家在主場與太空人的對戰成績累計至8連敗。

太空人今由新秀瑪特斯（Francis Martes）先發，他主投5.2局，被敲6安失3分，在隊友的火力支援下，拿下本季第2勝。

運動家先發格雷（Sonny Gray）此役投5局，被敲7安，共失5分，另有5次三振及4次保送，吞下敗投。

太空人新秀投手瑪特斯（法新社）