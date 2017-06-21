MLB》大聯盟首次對決 田中將大強碰達比修有

〔體育中心／綜合報導〕日媒報導，日本兩大名投田中將大、達比修有預定在本週六（24日）洋基與遊騎兵系列賽首戰同場先發，這將是兩人在大聯盟的首次對決。

達比修本季先發15場，戰績6勝5敗、防禦率3.35；田中將大則是先發14場，戰績5勝7敗、防禦率6.34。兩人近況都不好，達比修前役失掉本季最多的5分，田中則是苦吞6連敗，前役僅先發4局就掉5分。

過去兩人在日本2007、2009、2011年曾先發對決4次，當時效力火腿的達比修有2勝1敗的優勢，樂天的田中則是1勝3敗。

達比修有（下）和田中將大（上）曾共同效力2009年經典賽日本隊。（美聯社）