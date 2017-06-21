羽球》重整旗鼓！球后戴資穎首輪直落二解決兩屆歐錦賽銀牌

世界球后戴資穎今日面對兩屆歐錦賽銀牌吉爾莫照樣勝出。（Badminton photo 提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕總獎金75萬美元（約2287萬台幣）澳洲羽球超級系列賽今天開打，世界球后戴資穎首輪面對世界第54的兩屆歐洲錦標賽銀牌、蘇格蘭吉爾莫（Kirsty Gilmour），輕鬆以直落二勝出。

戴資穎上週在印尼頂級超級系列賽8強止步，本週在澳洲捲土重來；今年20歲的吉爾莫在2016、2017都在歐錦賽決賽不敵西班牙瑪琳（Carolina Marín）屈居亞軍，而雙方生涯共兩度交手，全由小戴獲勝。

戴資穎在澳洲登場，今日比賽場邊也不斷傳來「戴資穎加油」的聲響，不過，小戴在首局陷入苦戰，一共與對手戰平13次，驚險以21：18先馳得點；次局，戴資穎不給對手太多機會，加上吉爾莫似乎右手腕出現不適，也讓小戴再以21：11勝出，順利晉級次輪，下輪對手大有機會是泰國好手依瑟濃。

上週在印尼闖進男單8強的王子維，首輪面對日本20歲常山幹太，王子維前3次交手全勝，但今日卻不幸以21：23、19：21落敗；台灣男單一哥周天成更是先盛後衰，以21：17、18：21、18：21不敵中國黃宇翔，爆冷在首輪出局；世界27的許仁豪面對中國好手石宇奇以17：21、14：21落敗，也宣告台灣男單在澳洲全軍覆沒。

混雙盧敬堯／姜凱心以21：10、21：15擊退地主組合佛里曼（Michael Fariman）和庫尼娃（Sylvina Kurniawan），不過李洋／許雅晴、王齊麟／李佳馨都在首輪落敗。

世界男雙排名第9「雙李配」李洋／李哲輝在首輪以21：17、21：15擊敗英格蘭布里格斯（Peter Briggs）／沃芬登（Tom Wolfenden）；女雙洪詩涵／姜凱心18：21、20：22不敵南韓蔡侑玎／金昭映。

台灣隊今日還有男雙「雙麟配」陳宏麟／王齊麟、盧敬堯／楊博涵，女雙許雅晴／吳玓蓉，女單世界25的江美慧要碰上第3日本名將山口茜、許雅晴面對日本三谷美菜津、李佳馨強碰中國19歲新星陳雨菲。