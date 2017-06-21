MLB》簽30億大約後持續低迷 「功夫熊貓」又進傷兵名單

山度瓦。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕紅襪「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）2014年季後與紅襪簽下5年9500萬美金（約新台幣30億元），至今仍表現不佳，他今天又因中耳炎進入傷兵名單，很可能要到明星賽後才會歸隊。

自轉隊至紅襪後，山度瓦仍未打出身手，去年僅出賽3場就報銷，被美國媒體諷刺是紅襪隊21世紀的「薪水小偷」之一。他今年季初大瘦身展現決心，但開季後打擊表現仍不佳，至今繳出4轟、12分打點、打擊率2成12的成績。

紅襪今天宣布，山度瓦因中耳炎進入10天傷兵名單，預計最快要到明星賽後才會歸隊。總教練法瑞爾（John Farrell）表示，不會把山度瓦移出26人名單，而且會讓他在小聯盟打復健賽，「我認為山度瓦能每天打球對他相當重要，所以看看我們能合作到什麼程度，給他在這裡一些信心。」

山度瓦曾因膝傷缺席長達1個月的賽事，他復出之後，35個打數僅有7支安打，還吞下多達11次三振，如今又進入傷兵名單。

山度瓦。（法新社）