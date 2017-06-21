中職》獅隊新洋投二軍登板0責失 蔗總親自到場觀戰

統一獅新洋投泰倫斯今中午首度二軍投球。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕統一獅二軍今天迎戰中信兄弟，推出新洋投泰倫斯對決陳琥，泰倫斯今主投4局被敲6安失4分，但全都非責失分，終場獅以7：6擊敗兄弟。

泰倫斯6月初抵台後，因為天氣影響，僅在牛棚練投，直到今天才在二軍首度登板實戰，獅隊總教練黃甘霖今天也親自到球場關心球員情況。

泰倫斯今主投4局，用球數62顆，好球44顆，被擊出六支安打，失4分（皆非責失分）三振3次，今日最快球速143公里，主要失分是在3局上半，內野手發生多達3次守備失誤，造成單局失4分。

統一獅投手教練鄭博壬表示：「泰倫斯主要是控球型選手，今日來到現場主要是觀察選手在比賽實戰對戰時，進壘角度及控球能力，從第一次出賽表現看來，表現中規中矩，球速部分相信再透過多次比賽調整後，狀況應該會更好。」

牛棚的部分，先前因為車禍受傷的王玉譜傷癒歸隊，今天投了1局丟出1次保送，沒被敲安也沒失分。獅隊打線此役也有所發揮，鄧志偉、吳國豪、蔡奕玄三人都有全壘打演出，終場獅隊以1分之差獲勝。

統一獅新洋投泰倫斯今中午首度二軍投球。（記者黃志源攝）

統一獅新洋投泰倫斯今中午首度二軍投球，總教練黃甘霖到場觀看，並詢問二軍教練。（記者黃志源攝）

統一投手王玉譜受傷後今天首度投球。（記者黃志源攝）

統一二軍打者蔡奕玄擊出2分打點全壘打。（記者黃志源攝）

統一二軍打者吳國豪擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

統一二軍打者鄧志偉擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）