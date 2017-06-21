中職》陳琥二軍登板1.1局狂送3K 遭強襲球打退場
2017/06/21 17:09
中信兄弟二軍先發投手陳琥遭強襲球擊中退場。（記者黃志源攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕中信兄弟二軍今天迎戰統一獅，推出陳琥先發迎戰獅隊新洋投泰倫斯，不過陳琥只投了1.1局就被強襲球擊中退場，終場獅隊以7：6獲勝。
陳琥今天主投1.1送出3次三振失1分（非責失），但遭對手強襲球擊中而提早退場，緊急登板接手的楊志龍則投了3.1局被敲6安失3分，送出4次三振。
打者的部分，兄弟以林書逸表現最為突出，4打數3安打1保送，打下3打點；前8局打完兄弟暫時以5：6落後，9局上追平，不過9局下關門的謝榮豪未能守住，讓獅隊吳國豪打下超前分，終場以1分差獲勝，謝榮豪也吞下敗投。
中信兄弟先發投手陳琥。（記者黃志源攝）
中信兄弟二軍先發投手陳琥遭強襲球擊中退場。（記者黃志源攝）
中信兄弟二軍謝榮豪9局下投球吞敗。（記者黃志源攝）
兄弟二軍打者林書逸擊出2分打點二壘安打。（記者黃志源攝）
中信兄弟中繼投手楊志龍接替遭強襲球擊中先發投手。（記者黃志源攝）
統一二軍打者吳國豪在9局下擊出勝利打點。（記者黃志源攝）
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