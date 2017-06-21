中職Live》林承飛要命過山洞 兄弟3分領先桃猿
2017/06/21 19:23
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三局上
前2局兩隊無功而返，中信兄弟在此局先靠陳子豪選到保送上壘，王勝偉安打串聯攻佔一三壘，接著彭政閔敲出三游方向滾地球，林承飛發生失誤造成失分，兄弟先馳得點，接著林智勝掃出右外野飛球，王柏融來不及接殺讓中信兄弟再下一城，取得2：0領先，蔣智賢再敲出滾地球送回三壘跑者，兄弟單局進帳3分領先。
一局上
桃猿力拚今天上半季封王，推出贏球保證的道恩斯先發，但面對中信兄弟近況火燙的打線，開路先鋒陳子豪首打席就敲安，隨後王勝偉犧牲觸擊成功護送陳子豪上二壘，再逮中道恩斯暴投機會站上三壘，三棒彭政閔敲出滾地球後陳子豪拚本壘，但仍被判出局，兄弟提出挑戰失敗，最後蔣智賢敲出三游方向滾地球被梁家榮美技撲接，桃猿驚險保住無失分。
Lamigo先發
1.詹智堯 CF
2.郭嚴文 2B
3.王柏融 RF
4.林泓育 DH
5.朱育賢 LF
6.陳俊秀 1B
7.林承飛 SS
8.劉時豪 C
9.梁家榮 3B
道恩斯 P
中信兄弟先發
1.陳子豪 CF
2.王勝偉 SS
3.彭政閔 DH
4.林智勝 3B
5.蔣智賢 1B
6.曾陶鎔 LF
7.詹子賢 RF
8.黃鈞聲 C
9.吳東融 2B
肯恩 P
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