中職Live》林承飛要命過山洞 兄弟3分領先桃猿

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 0 3 0 0 0 桃猿 0 0 0 0 0

三局上

前2局兩隊無功而返，中信兄弟在此局先靠陳子豪選到保送上壘，王勝偉安打串聯攻佔一三壘，接著彭政閔敲出三游方向滾地球，林承飛發生失誤造成失分，兄弟先馳得點，接著林智勝掃出右外野飛球，王柏融來不及接殺讓中信兄弟再下一城，取得2：0領先，蔣智賢再敲出滾地球送回三壘跑者，兄弟單局進帳3分領先。

一局上

桃猿力拚今天上半季封王，推出贏球保證的道恩斯先發，但面對中信兄弟近況火燙的打線，開路先鋒陳子豪首打席就敲安，隨後王勝偉犧牲觸擊成功護送陳子豪上二壘，再逮中道恩斯暴投機會站上三壘，三棒彭政閔敲出滾地球後陳子豪拚本壘，但仍被判出局，兄弟提出挑戰失敗，最後蔣智賢敲出三游方向滾地球被梁家榮美技撲接，桃猿驚險保住無失分。

Lamigo先發

1.詹智堯 CF

2.郭嚴文 2B

3.王柏融 RF

4.林泓育 DH

5.朱育賢 LF

6.陳俊秀 1B

7.林承飛 SS

8.劉時豪 C

9.梁家榮 3B

道恩斯 P

中信兄弟先發

1.陳子豪 CF

2.王勝偉 SS

3.彭政閔 DH

4.林智勝 3B

5.蔣智賢 1B

6.曾陶鎔 LF

7.詹子賢 RF

8.黃鈞聲 C

9.吳東融 2B

肯恩 P