中國桌球公開賽爆冷！桌球詩人撂倒中國名將

彭王維爆冷宰中國名將梁靖崑（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名301的「桌球詩人」彭王維，今天在中國公開賽男單會外賽次輪，以4:1撂倒中國新生代好手梁靖崑，爆出開賽以來最大冷門，也締造個人生涯最重大勝利。

20歲的梁靖崑世界排名雖僅41，但他是中國隊全力栽培的接班世代，今年中國乒超聯賽繳出26勝9負戰績，在個人排名高居第二，僅次於樊振東，帶領霸州海潤俱樂部奪下亞軍。

面對超強對手，來自智淵乒乓球館的彭王維毫無懼色，一開賽就以11:7、11:7連下兩城﹔第3局彭王維在10:8聽牌時錯失2個局點，以10;12被梁靖崑扳回一城，但隨即回穩又以13:11、11:8再下兩城，贏得這場重要勝利，今晚7點50分將對上世界排名111的日本小將酒井明日翔。