中職》超強先發拉抬牛棚 洪總：這是環環相扣的

史博威（中）、道恩斯（右）、賽格威（左）。（資料照）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天Lamigo桃猿只要擊敗中信兄弟，就可以拿到上半季冠軍，目前兩隊高達7.5場勝差，桃猿隊戰績一路獨走，關鍵就在超強先發輪值戰力。

本季桃猿僅啟用5名先發投手，包括史博威、道恩斯、賽格威、王溢正和林樺慶，是4隊當中最少的，合計51場先發豪取27勝、僅10敗，防禦率2.98，平均每場先發可吃下6局左右，皆為全聯盟最佳數據。

事實上，本季桃猿隊中繼投手群（扣除先發和最後一任投手）防禦率高達6.38，成績不算理想，不過，桃猿平均每場中繼投手僅投2局，為全聯盟最少，若比數領先，最後再交給全聯盟最穩定的守護神陳禹勳，有出色的先發輪值和守護神壓陣，也cover較弱的中繼投手群，勝算自然提高。

桃猿隊總教練洪一中表示，先發投手表現穩定，中繼、救援投手就比較好調配，這是環環相扣的，前後有連帶關係，本季搭配得很好，如果先發投手只投幾局就「掛」了，動用大量牛棚，這樣就會打亂投手調度。

本季桃猿「洋投三本柱」史博威、道恩斯、賽格威表現精彩，洪總說，三洋投投得好只是結論，他反問，「年初你有想過他們會投得好嗎？」

洪總認為，5名先發投手到目前為止都很順利，帶隊至今好像沒有碰過這樣的情形，以前球隊打擊比較強，拿冠軍不見得是靠投手，他強調，「戰績好，這是靠大家努力而非個人，畢竟棒球是一個團隊。」