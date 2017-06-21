中職》桃猿戰績獨走 傷兵少是關鍵因子

洪一中。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天Lamigo桃猿要擊敗中信兄弟，就可以奪上半季冠軍，本季桃猿隊戰績一路獨走，是否跟旗下球員沒打經典賽，獲得充分休息和完整春訓有關係？桃猿隊總教練洪一中說，「沒差！」

今年經典賽中信兄弟、富邦悍將和統一獅都派球員去打經典賽，僅桃猿隊沒派員參賽，結果3隊都有不少球員患「經典賽症候群」，賽季表現不理想，不過洪總認為，「也有打得好的經典賽選手啊，關係應該不大。」

上半季桃猿戰績出色，洪總表示，成績好的球隊，傷兵少，相反地，較常輸球的球隊是因傷兵多的關係；本季桃猿陣中較少主力球員掛傷號，其他三隊都有不少傷兵，自然影響戰力發揮。

這幾年中職不少球隊引進美式球風，也有球隊走日式球風，桃猿隊一直以來秋訓和春訓的訓練量都很紮實，類似日式作風，洪總強調，「美式和日式？其實沒有什麼式啦！打得贏就是最好的方式，練習量多只是把球員的身體練強壯，比較不容易受傷，是好是壞沒有一定。」

上半季接近尾聲，洪總表示，其實季初各隊戰績差不多，他隨時感到不安，一直到40場以後才感覺戰績有拉開。