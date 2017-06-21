中職》比賽「瞇」一下 陳禹勳關門績效高的秘訣

Lamigo桃猿陳禹勳賽前熱身。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕「休息是為了走更長遠的路。」這句話的真諦，Lamigo桃猿守護神「鄉長」陳禹勳最明瞭。

2014年陳禹勳剛進職棒，擔任桃猿布局投手，一整季拿下30次中繼成功，外籍洋投米吉亞扛守護神重任，豪取35次救援成功，締造中職新紀錄，加上投第7局的黃偉晟，3人共組聯盟最強的「勝利三重奏」。

陳禹勳透露，以前在桃園主場球員休息室，晚上6點半的比賽，米吉亞4、5點就會睡在沙發上，一直到5局才醒，如果在客場的話就會睡在醫療床上。

2015年米吉亞到日職西武獅發展，只在一軍出賽4場，防禦率14.73，表現並不理想，陳禹勳開玩笑說，「他應該是沒帶這張沙發到西武去。」

看到米吉亞睡眠充足、精神飽滿，上場投出好成績，陳禹勳也試著這樣做，他說，在桃園主場，賽前他會在球員休息室組偉士牌機車樂高積木，比賽開始他再睡一下，大概到第5局起來，若在客場就沒辦法了，比賽中「瞇」一下，身體獲得充分休息，幫助很大。