2017台豐ADT公開賽明登場 台豐球場與台巡賽、ADT續約3年

2017台豐ADT公開賽舉行賽前記者會，台豐球場董事長林伯實（中）和與會貴賓、球員代表合影。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／員林報導〕2017台豐ADT公開賽明天將在彰化台豐球場展開首回合賽事，台豐球場與台巡賽、亞洲發展巡迴賽續約3年，未來將繼續舉辦這項賽事。

總獎金16萬美元（約台幣萬元）的2017台豐ADT公開賽，明天起至週日在台豐球場進4回合賽事。這是台豐球場第9度舉辦男子職業公開賽，並自2014年起與亞洲發展巡迴賽（ADT）合作，今天賽前記者會上，台豐球場董事長林伯實宣布，與台巡賽、ADT一起續約3年，他期待台灣有更多新生代好手能利用這個舞台走向國際。

林伯實也指出，台豐球場繼西薩會館啟用之後，今年開始興建俱樂部的主會館「玉嘉會館」，他說：「這座新會館的命名，是紀念台豐球場創辦人、我的父親林玉嘉，他一生熱愛高爾夫，並希望建立1座好球場，以推廣高球運動。」

玉嘉會館同樣由葡萄牙籍的普立茲克建築獎得主西薩（Álvaro Siza）設計，已於上週舉行動土儀式，希望最快明年舉辦這場比賽時，全新的玉嘉會館就能正式啟用。

今年比賽之前，球場遇上整週大雨侵襲，經過這兩天整理，球道和果嶺已大致恢復到比賽的水準，不過，今年球道兩側的長草區在雨水助長下，長度比起往年明顯長很多，球若打進長草區，進攻果嶺的難度會大幅提高，明天開打的比賽除了考驗選手推桿的技術，開球的穩定性與準確度也變得更重要。

台豐球場董事長林伯實表示，主會館「玉嘉會館」已經動工興建，最快明年台ADT公開賽時就能啟用。（記者趙新天攝）

台豐球場董事長林伯實（右）和台灣職業高協理事長陳志忠互換合約，未來3年將繼續舉辦台豐ADT公開賽。（記者趙新天攝）