2017台豐ADT公開賽明登場 台豐球場與台巡賽、ADT續約3年
2017/06/21 20:17
2017台豐ADT公開賽舉行賽前記者會，台豐球場董事長林伯實（中）和與會貴賓、球員代表合影。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／員林報導〕2017台豐ADT公開賽明天將在彰化台豐球場展開首回合賽事，台豐球場與台巡賽、亞洲發展巡迴賽續約3年，未來將繼續舉辦這項賽事。
總獎金16萬美元（約台幣萬元）的2017台豐ADT公開賽，明天起至週日在台豐球場進4回合賽事。這是台豐球場第9度舉辦男子職業公開賽，並自2014年起與亞洲發展巡迴賽（ADT）合作，今天賽前記者會上，台豐球場董事長林伯實宣布，與台巡賽、ADT一起續約3年，他期待台灣有更多新生代好手能利用這個舞台走向國際。
林伯實也指出，台豐球場繼西薩會館啟用之後，今年開始興建俱樂部的主會館「玉嘉會館」，他說：「這座新會館的命名，是紀念台豐球場創辦人、我的父親林玉嘉，他一生熱愛高爾夫，並希望建立1座好球場，以推廣高球運動。」
玉嘉會館同樣由葡萄牙籍的普立茲克建築獎得主西薩（Álvaro Siza）設計，已於上週舉行動土儀式，希望最快明年舉辦這場比賽時，全新的玉嘉會館就能正式啟用。
今年比賽之前，球場遇上整週大雨侵襲，經過這兩天整理，球道和果嶺已大致恢復到比賽的水準，不過，今年球道兩側的長草區在雨水助長下，長度比起往年明顯長很多，球若打進長草區，進攻果嶺的難度會大幅提高，明天開打的比賽除了考驗選手推桿的技術，開球的穩定性與準確度也變得更重要。
台豐球場董事長林伯實表示，主會館「玉嘉會館」已經動工興建，最快明年台ADT公開賽時就能啟用。（記者趙新天攝）
台豐球場董事長林伯實（右）和台灣職業高協理事長陳志忠互換合約，未來3年將繼續舉辦台豐ADT公開賽。（記者趙新天攝）
相關新聞
- 高球》Meijer LPGA菁英賽 加拿大女將韓德森奪冠
- 高球》寇普卡逆轉 贏得美國公開賽冠軍
- 亞巡賽泰后盃》洪健堯獲第3名 馬來西亞洪志勇奪生涯首冠
- 高爾夫》盧曉晴日巡封后 年底返台做公益為愛揮桿
- Meijer LPGA菁英賽》湯普森躍居領先 李旻和徐薇淩打出67桿
推薦新聞
-
中職》封王戰湧進10105人 桃猿寫平日票房新紀錄2017/06/21 22:31
-
桌球》又爆爭議 台灣選手參與國際賽卻沒教練在場？2017/06/21 22:29
-
中職》表現好得超乎預期 史總點名曾陶鎔等3人2017/06/21 19:37
-
中職》超強先發拉抬牛棚 洪總：這是環環相扣的2017/06/21 18:49
-
NBA》未來巨星當「豪」隊友 美媒大讚籃網交易案2017/06/21 18:21