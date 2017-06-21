中職》生涯首轟隔年同日敲3響砲 恰恰很難忘

彭政閔。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕上半季還沒打完，中信兄弟已出現陳子豪、曾陶鎔、詹子賢3人擊出單場3響，曾有過單場3轟的「恰恰」彭政閔認為很難得，也對自己當年3響砲記憶猶新，卻因該場比賽未轉播，沒有影片可回味。

單季3人敲單場3響砲，為中職史上第一次，出自同隊更是破天荒。恰恰也笑說：「這很難得，全世界職棒應該只有我們這隊這樣吧！」

彭政閔2001年開始在中職出賽，隔年就演出單場3轟，當時才快滿24歲，他印象深刻，「我記得是7月19日打的，因為我在2001年7月19日擊出生涯第1支全壘打，所以記得非常清楚。」

只不過，該場比賽沒電視轉播，恰恰寫下紀錄後，還被陳瑞振、陳懷山等學長開玩笑虧了一番：「沒轉播還打3響砲喔？」

當年也不流行保存紀錄球，恰恰又少了一個紀念，他笑說，這只能留在現場觀戰的球迷心中，以及挨打投手的記憶中。

台灣打者越來越進步，彭政閔也提到，早期國家隊常被講貧打，之後無論國家隊或中職，融入更多國外打擊觀念，外籍教練層級也越來越高，加上比賽強度提升，自然帶動打擊成長，「現在選手本身條件、爆發力等整體素質也都很好，相信往後會有更多好表現。」