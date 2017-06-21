MLB》連克蕭都被打爆 田中將大：今年球比較彈

田中將大質疑比賽用球。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌田中將大今年表現不理想，目前被敲出21支全壘打高居美聯最多，他最近接受紐約郵報訪問時大吐苦水，質疑今年比賽用球的彈性。

田中將大上一次先發4局被敲3轟，賽後受訪時他透過翻譯說：「我覺得今年的球似乎飛的比過去還要遠，不過這樣說很像是在找藉口，因為我大概是所有投手中被敲最多全壘打的。」

不過田中將大也坦承自己無法感覺用球與以往有何不同，但洋基投手教練羅斯柴德（Larry Rothschild）卻認同子弟兵的看法，表示「從數據上來看，確實是這樣沒錯。」但他否認這與田中將大低迷的表現呈正面相關。

究竟田中將大的質疑是否正確？被譽為當今最強投手的克蕭（Clayton Kershaw）本季也頻頻挨轟，半季不到已被敲17發全壘打，超越他過去單季被敲16轟的紀錄。

羅斯柴德表示，這不是田中將大低迷的主因，他說：「也許這多少會影響他的表現，但最主要的還是他自己不在狀況內，而我們的工作就是幫他找到感覺，只要調整到位成績自然會回穩。」