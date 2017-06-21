MLB》連克蕭都被打爆 田中將大：今年球比較彈
2017/06/21 20:28
田中將大質疑比賽用球。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌田中將大今年表現不理想，目前被敲出21支全壘打高居美聯最多，他最近接受紐約郵報訪問時大吐苦水，質疑今年比賽用球的彈性。
田中將大上一次先發4局被敲3轟，賽後受訪時他透過翻譯說：「我覺得今年的球似乎飛的比過去還要遠，不過這樣說很像是在找藉口，因為我大概是所有投手中被敲最多全壘打的。」
不過田中將大也坦承自己無法感覺用球與以往有何不同，但洋基投手教練羅斯柴德（Larry Rothschild）卻認同子弟兵的看法，表示「從數據上來看，確實是這樣沒錯。」但他否認這與田中將大低迷的表現呈正面相關。
究竟田中將大的質疑是否正確？被譽為當今最強投手的克蕭（Clayton Kershaw）本季也頻頻挨轟，半季不到已被敲17發全壘打，超越他過去單季被敲16轟的紀錄。
羅斯柴德表示，這不是田中將大低迷的主因，他說：「也許這多少會影響他的表現，但最主要的還是他自己不在狀況內，而我們的工作就是幫他找到感覺，只要調整到位成績自然會回穩。」
相關新聞
- MLB》簽30億大約後持續低迷 「功夫熊貓」又進傷兵名單
- MLB》「春天哥」首打席開轟 太空人穩居美聯龍頭
- MLB》大聯盟首次對決 田中將大強碰達比修有
- MLB》23歲小將又3響砲！ 道奇隊史第1人（影音）
- MLB》末局狂灌7分 紅雀延長賽力克費城人
推薦新聞
-
中職》封王戰湧進10105人 桃猿寫平日票房新紀錄2017/06/21 22:31
-
中職》兄弟打線太狂！6局KO桃猿不敗洋投2017/06/21 21:33
-
中職》生涯首轟隔年同日敲3響砲 恰恰很難忘2017/06/21 20:19
-
中職》表現好得超乎預期 史總點名曾陶鎔等3人2017/06/21 19:37
-
中職》桃猿戰績獨走 傷兵少是關鍵因子2017/06/21 19:21