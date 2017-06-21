中職》兄弟打線太狂！6局KO桃猿不敗洋投

道恩斯投不滿6局退場。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕為搶在今天封王，Lamigo桃猿推出不敗先發道恩斯出馬，但他此役狀況欠佳，先發5.2局被中信兄弟狂敲10支安打丟7分，退場時為敗投候選人。

賽前道恩斯只有1場先發投不滿6局，他今天共用89球，發生2次暴投、1次四壞球，控球狀況並不理想，加上隊友2次守備失誤，失7分中只有2分為責失。

道恩斯本季累積7勝0敗，防禦率2.58的成績，三振也以71次暫居聯盟第2名，不過他今天K功未發揮，只有3次三振的演出，退場後防禦率微升到2.63。