中職》封王戰湧進10105人 桃猿寫平日票房新紀錄

桃園今天湧入10105人觀戰。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天在主場迎戰中信兄弟，雖然無緣提前封王，但開出本季平日最佳票房，進場觀眾達10105人，寫下週三票房3年來新高。

中職今年共有14場進場觀眾破萬，其中Lamigo在桃園就包辦7場，而兄弟與桃猿的對決更是熱門，平均觀眾人數為7318，高居聯盟首位。

今天桃園湧進破萬觀眾進場後，也讓桃園棒球場率先達到20萬人次里程碑，新莊棒球場以16萬人次暫居第2，但場數已達30，桃園僅花27場就達20萬大關。

本季平日最高票房原紀錄為3月28日（二）桃園開幕戰的8712人，上一次週三開出10105人要回到2014年的10月8日，當時義大犀牛在澄清湖主場迎戰中信兄弟，現場湧入10885名觀眾。

至於本季票房最差的對戰組合則為富邦與統一，總觀眾人次僅6萬，場均4037在聯盟中墊底。

本季破萬場次排行：

6/10 獅VS桃猿 14121

4/22 兄弟VS桃猿 14112

5/6 獅VS桃猿 13097

5/28 桃猿VS兄弟 12663

3/25 兄弟VS悍將 12500

6/11 獅VS桃猿 12234

5/20 悍將VS桃猿 12225

4/2 悍將VS桃猿 11315

5/6 悍將VS兄弟 11061

5/27 桃猿VS兄弟 11011

6/10 悍將VS兄弟 10642

4/1 悍將VS桃猿 10591

6/21 兄弟VS桃猿 10105

4/15 桃猿VS兄弟 10012

對戰平均票房排名

兄弟VS桃猿 7318

桃猿VS獅 6501

兄弟VS悍將 6345

桃猿VS悍將 5630

兄弟VS獅 5534

悍將VS獅 4037

球場平均票房排行

桃園 7660

洲際 6102

新莊 5444

澄清湖 5257

斗六 4567

台南 4244