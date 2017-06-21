中職》封王戰湧進10105人 桃猿寫平日票房新紀錄
2017/06/21 22:31
桃園今天湧入10105人觀戰。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天在主場迎戰中信兄弟，雖然無緣提前封王，但開出本季平日最佳票房，進場觀眾達10105人，寫下週三票房3年來新高。
中職今年共有14場進場觀眾破萬，其中Lamigo在桃園就包辦7場，而兄弟與桃猿的對決更是熱門，平均觀眾人數為7318，高居聯盟首位。
今天桃園湧進破萬觀眾進場後，也讓桃園棒球場率先達到20萬人次里程碑，新莊棒球場以16萬人次暫居第2，但場數已達30，桃園僅花27場就達20萬大關。
本季平日最高票房原紀錄為3月28日（二）桃園開幕戰的8712人，上一次週三開出10105人要回到2014年的10月8日，當時義大犀牛在澄清湖主場迎戰中信兄弟，現場湧入10885名觀眾。
至於本季票房最差的對戰組合則為富邦與統一，總觀眾人次僅6萬，場均4037在聯盟中墊底。
本季破萬場次排行：
6/10 獅VS桃猿 14121
4/22 兄弟VS桃猿 14112
5/6 獅VS桃猿 13097
5/28 桃猿VS兄弟 12663
3/25 兄弟VS悍將 12500
6/11 獅VS桃猿 12234
5/20 悍將VS桃猿 12225
4/2 悍將VS桃猿 11315
5/6 悍將VS兄弟 11061
5/27 桃猿VS兄弟 11011
6/10 悍將VS兄弟 10642
4/1 悍將VS桃猿 10591
6/21 兄弟VS桃猿 10105
4/15 桃猿VS兄弟 10012
對戰平均票房排名
兄弟VS桃猿 7318
桃猿VS獅 6501
兄弟VS悍將 6345
桃猿VS悍將 5630
兄弟VS獅 5534
悍將VS獅 4037
球場平均票房排行
桃園 7660
洲際 6102
新莊 5444
澄清湖 5257
斗六 4567
台南 4244
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