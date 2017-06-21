桌球》又爆爭議 台灣選手參與國際賽卻沒教練在場？
2017/06/21 22:29
黃郁雯（左上）出賽時並沒有教練在場，右上方則是日本選手。（取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕繼日前台灣桌球選手陳思羽參加日本公開賽後，無法直飛中國比賽，桌壇又爆出爭議，台灣球員在中國參加公開賽，但卻沒有教練在場邊，也讓選手的家長在臉書上發文痛批，要桌協給個交代。
ITTF世界巡迴賽超級系列第3站中國公開賽近日在成都舉行，台灣在U21女單次輪16強時，有4人同時出賽，但同一時間，男子組並沒有比賽，其中邱嗣樺、林家瑄有自費教練在場邊，但黃郁雯、黃禹喬兩人比賽時則沒有教練在場，最後也分別敗給場邊有教練的日本選手。
此次公開賽中，教練部分僅有許榮展、黃昶鈞為公費教練，兩人一共帶十幾位男女選手參賽，也讓家長質疑，桌協預算到底花到哪裡去，為何台灣選手參與國際賽，卻沒有足夠資源，比賽時也沒有教練在場邊指導。
黃郁雯。（資料照）
相關新聞
- 中國桌球公開賽爆冷！桌球詩人撂倒中國名將
- 桌球》兩天轉三地累壞選手 桌協這樣說
- 轉戰中國卻不能從日本直飛 陳思羽母親爆氣怒嗆桌協
- 獨家》兩天飛三地被當「操人」 陳思羽說話了
- 日本桌球公開賽》對手違規傷停 鄭怡靜這一敗含冤
推薦新聞
-
中職》陳子豪連2戰敲4安 史總讚：極具侵略性2017/06/21 23:20
-
網球》「辛然配」躲過爆冷 馬優卡險晉女雙8強2017/06/21 23:18
-
中職Live》兄弟15安打爆 Lamigo封王等週末2017/06/21 22:30
-
網球》伯明罕草地大逆轉 詹皓晴殺進女雙8強2017/06/21 22:26
-
中職》兄弟打線太狂！6局KO桃猿不敗洋投2017/06/21 21:33