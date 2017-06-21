桌球》又爆爭議 台灣選手參與國際賽卻沒教練在場？

黃郁雯（左上）出賽時並沒有教練在場，右上方則是日本選手。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕繼日前台灣桌球選手陳思羽參加日本公開賽後，無法直飛中國比賽，桌壇又爆出爭議，台灣球員在中國參加公開賽，但卻沒有教練在場邊，也讓選手的家長在臉書上發文痛批，要桌協給個交代。

ITTF世界巡迴賽超級系列第3站中國公開賽近日在成都舉行，台灣在U21女單次輪16強時，有4人同時出賽，但同一時間，男子組並沒有比賽，其中邱嗣樺、林家瑄有自費教練在場邊，但黃郁雯、黃禹喬兩人比賽時則沒有教練在場，最後也分別敗給場邊有教練的日本選手。

此次公開賽中，教練部分僅有許榮展、黃昶鈞為公費教練，兩人一共帶十幾位男女選手參賽，也讓家長質疑，桌協預算到底花到哪裡去，為何台灣選手參與國際賽，卻沒有足夠資源，比賽時也沒有教練在場邊指導。

黃郁雯。（資料照）