中職》投手版桃園王？伍鐸在桃園球場沒輸過
2017/06/21 23:02
中信兄弟先發投手伍鐸。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天迎戰Lamigo桃猿，推出洋投伍鐸先發，要力阻對手封王，而此役他也繳出7局失3分好投，加上隊友火力支援，終場兄弟以9：3獲勝。
伍鐸成功守住前2局後，3局下半，先保送劉時豪，接著被梁家榮敲出2壘安打失1分，加上郭嚴文的滾地球失掉第2分，但4、5局都未讓桃猿打者突破。
直到6局下半，伍鐸才又挨了王柏融的陽春彈，再掉1分，總計伍鐸今天主投7局被敲3安失3分，飆出6K，最後也順利收下勝投。
值得一提的是，伍鐸今天拿下勝投後，生涯在桃園球場的戰績是4勝0敗。
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