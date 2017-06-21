中職》猿隊週末拚封王 主場票房看好
2017/06/21 23:01
〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿今天雖然輸給中信兄弟，上半季封王魔術數字停在「M2」，由於週末在主場桃園還有2次機會，票房可望因此得利，甚至挑戰本季單場最多觀眾人數。
在封王戰效益加持下，桃園今天有10,105人進場，是本季自3月28日（二）桃園首戰8,712人後平日最高票房，也是今年唯一破萬人的平日場次，猿隊小輸面子卻大賺裡子。
兄弟要到24日（六）才有比賽，且是連續2天作客桃園，即便猿隊23日（五）在台南擊敗統一獅，魔術數字只減到「M1」，還是要回主場封王，兄弟昨天輕取富邦悍將，意外促成猿隊本週「主場封王週」的另類主題日。
今年中職單場票房前3名都在桃園、都在週六、都超過13,000人，以6月10日14,121人最佳，24日有週六、封王雙重利多，有機會挑戰本季單場最高票房。
如果24日還沒封王，25日（日）兩隊繼續「割喉」，可望繼續挑戰本季週日最高票房，今年週日最佳是5月28日洲際12,633人，也是這兩隊交手。
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