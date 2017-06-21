網球》「辛然配」躲過爆冷 馬優卡險晉女雙8強

詹詠然（左）。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金25萬美元（約760萬台幣）的西班牙馬優卡女網賽，台將詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）榮膺雙打頭號種子，初登場熱機過慢，所幸次盤反撲得逞，「超級搶10」驚險滅火，終挾5：7、6：2、10：7強壓外卡的西班牙地主托摩（Sara Sorribes Tormo）／巴拉圭蘿伊格（Veronica Cepede Royg ）。

今年2月才首度合拍的「辛然配」， 5月起曾在紅土狂飆12連勝，如今轉戰球速偏快的草地仍待磨合手感，首勝有驚無險到手後，次輪即將對決比利時梅騰絲（Elise Mertens）／荷蘭舒由絲（Demi Schuurs ），爭取更上層樓的4強門票。

此役面對陌生的外卡組合，「辛然配」盤末發球陷入亂流，被對方人馬強行突破搶走首盤。接下來「辛然配」發揮經驗優勢，無路可退的第2盤及時回穩，連破帶保強勢扳平，決勝搶10又一路領先，儘管8：2時又連掉5分，最終再下關鍵2球，沒讓到手勝利飛走。