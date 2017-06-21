中職》陳子豪連2戰敲4安 史總讚：極具侵略性

陳子豪（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕在張正偉受傷後，陳子豪近兩戰重回開路先鋒，都演出單場4安，今晚幫助兄弟以9：3擊敗猿隊，他說：「不管第幾棒都是球來就打，自己選球沒那麼好，好球來就積極進攻、用力揮棒。」

昨晚詹子賢以單場3響砲領軍贏球，今晚換陳子豪抱回單場MVP，年輕選手相繼當功臣，陳子豪表示：「一定有激勵到，我會想說不要輸給他們，在場上更用心對待每個play。」

陳子豪此役5打席上壘率百分百，扮演攻勢發動機，守備也有美技，8局下在中外野跳躍接殺詹智堯的飛球，撞上全壘打牆而倒地，幸無大礙，他笑說：「壯得跟牛一樣。」

兄弟總教練史耐德盛讚陳子豪極具侵略性，在每個棒次都盡可能扮演好角色，很開心看到他挺身而出。

兄弟連兩場以大比分摘勝，仍讓守護神江忠城關門，史總說：「這是要告訴對方，我們很認真看待比賽，絕不放棄，所以推出最好選手持續壓制。」

賽後提到壓制對手的策略，史耐德劈頭就說「Ｗin」，「就是要贏，今天選手有備而來，打擊非常積極，我們每場都想贏球，奮戰到最後一刻。」

儘管王柏融本季第12轟在6局下出爐，整體火力卻無法串聯，伍鐸用104球力撐7局、飆6K，僅挨3安，進帳第8勝，與猿隊史博威並列聯盟勝投王，也收下桃園球場4連勝，生涯在此未嘗敗績。

道恩斯投5.2局掉7分，但因隊友守備失誤3次，僅2分是責失，苦吞本季首敗，中止7連勝紀錄，猿隊則中斷桃園6連勝。

王柏融以196場出賽達成生涯50轟，速度為中職史上第4快、本土第3快，僅次於布雷的162場、蔣智賢168場、陳金鋒193場。