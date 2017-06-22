欠銀行錢 前網球金童貝克遭宣告破產

〔中央社〕前德國網球金童貝克（Boris Becker）因無力償付2015年來「相當數額」的長期欠債，遭倫敦法院宣告破產。

3度在溫布頓網球賽封王的貝克律師，今天請求破產法庭註冊官許可貝克有償付債務的「最後機會」。

但註冊官德芮特（Christine Derrett）裁定，沒有可信的證據顯示，這筆巨額的款項能很快取得，並拒絕中止這起破產案。

德芮特在舉行聽審後，發出破產令，談到集6座大滿貫賽金盃於一身的貝克，她說：「他們給人的印象就是個頭埋在沙裡的鴕鳥心態男人。」

民間Arbuthnot Latham & Co銀行以貝克自2015年積欠他們這筆經法院裁定的債務，於是逕向法院申請破產。

貝克的德國律師主張，有足夠的證據顯示，貝克能很快透過再融資安排支付這筆欠債，他將再抵押在馬約卡島（Mallorca）的一筆房產，料將可籌得600萬歐元的資金。

貝克律師向註冊官說，貝克告訴他，預料可在約1個月內獲得西班牙銀行首肯再抵押融資。貝克律師又說，破產不會給貝克帶來好處，且會損及他的形象。