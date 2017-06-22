欠銀行錢 前網球金童貝克遭宣告破產
2017/06/22 01:04
〔中央社〕前德國網球金童貝克（Boris Becker）因無力償付2015年來「相當數額」的長期欠債，遭倫敦法院宣告破產。
3度在溫布頓網球賽封王的貝克律師，今天請求破產法庭註冊官許可貝克有償付債務的「最後機會」。
但註冊官德芮特（Christine Derrett）裁定，沒有可信的證據顯示，這筆巨額的款項能很快取得，並拒絕中止這起破產案。
德芮特在舉行聽審後，發出破產令，談到集6座大滿貫賽金盃於一身的貝克，她說：「他們給人的印象就是個頭埋在沙裡的鴕鳥心態男人。」
民間Arbuthnot Latham & Co銀行以貝克自2015年積欠他們這筆經法院裁定的債務，於是逕向法院申請破產。
貝克的德國律師主張，有足夠的證據顯示，貝克能很快透過再融資安排支付這筆欠債，他將再抵押在馬約卡島（Mallorca）的一筆房產，料將可籌得600萬歐元的資金。
貝克律師向註冊官說，貝克告訴他，預料可在約1個月內獲得西班牙銀行首肯再抵押融資。貝克律師又說，破產不會給貝克帶來好處，且會損及他的形象。
推薦新聞
-
欠銀行錢 前網球金童貝克遭宣告破產2017/06/22 01:04
-
中職》陳子豪連2戰敲4安 史總讚：極具侵略性2017/06/21 23:20
-
中職》台灣馬查多是你？梁家榮2大美技拯救桃猿（影音）2017/06/21 20:27
-
2017台豐ADT公開賽明登場 台豐球場與台巡賽、ADT續約3年2017/06/21 20:17
-
中職》比賽「瞇」一下 陳禹勳關門績效高的秘訣2017/06/21 19:51