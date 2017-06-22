NBA》火箭想組超大團 今夏鎖定保羅、葛瑞芬等4人
2017/06/22 07:59
快艇保羅（右）、葛瑞芬（左）。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭今年止步季後賽第二輪，球隊在休賽季準備大補強，美國媒體指出，火箭將目標鎖定在快艇控衛保羅（Chris Paul）、大前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）等人，盼能打造一支不輸金州勇士的隊伍。
根據ESPN記者史坦恩（Marc Stein）撰文指出，快艇控衛保羅、大前鋒葛瑞芬，以及暴龍後衛羅利（Kyle Lowry）、老鷹米爾塞普（Paul Millsap），是火箭在今年夏天的目標。
史坦恩指出，根據消息來源透露，火箭將前鋒安德森（Ryan Anderson）、L.威廉斯（Lou Williams）、貝佛利（Patrick Beverley）等人擺上交易平台，有可能在明天的選秀大會前被交易；另根據《今日美國》記者Sam Amick透露，有8支隊伍對貝佛利有興趣。
火箭總管莫雷剛與球隊簽下4年延長合約，他接受ESPN記者洛爾（Zach Lowe）訪問時表示，將把火箭打造一支可與金州勇士抗衡的球隊，莫雷認為勇士並非不可擊敗。
火箭本賽季請來跑轟大師丹東尼（Mike D'Antoni），讓整支球隊大躍進，整季繳出55勝27敗，排在西部第三，「大鬍子」哈登（James Harden）更是有著場均29.1分、11.2助攻、8.1籃板的驚人表現。火箭在季後賽首輪擊敗雷霆，但第二輪不敵馬刺。
暴龍後衛羅利。（法新社）
老鷹米爾塞普。（法新社）
哈登。（美聯社）
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