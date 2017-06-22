MLB》10月滿44歲 一朗尚未完成的3大紀錄

鈴木一朗10月滿44歲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年10月將滿44歲的鈴木一朗，還在大聯盟舞台奮鬥，也持續改寫眾多紀錄，4月時就達成美日通算連25年開轟、追平大聯盟紀錄，而日本媒體「Baseball King」也撰文整理一朗尚未達成的「連續性」紀錄。

首先就是「三壘安打」，一朗自從1994年日本時代之後，每年都有三壘打紀錄，目前仍掛零停留在連續23年。不過，他美日通算119支三壘打（大聯盟96支、日職23支），早已超越日本職棒紀錄。有趣的是，日職三壘打紀錄前5名全部都是30年以前的選手。（見註一）

再來是「盜壘」，這是一朗較令人意外的數據，從1994年起每年都有至少10盜的他，本季至今竟然還沒有任何盜壘成功，連23年10盜以上的壯舉可能中斷。一朗美日通算有707盜（大聯盟508盜、日職199盜）。

不過最讓人感到不可思議的則是一朗的「故意四壞」，這個象徵強打者的紀錄，一朗同樣是自從1994年來每年都有，他在日本短短951場獲得多達98次，排名日職史上第13，和出賽2578場的金本知憲一樣多。

來到大聯盟後，一朗獲得高達180次故意四壞，現役選手中只有普侯斯（Albert Pujols）的305次、卡布雷拉（Miguel Cabrera）的225次比他還多，而一朗是否能將敬遠紀錄延續至連24年，值得關注。

（註一）日職三壘打紀錄

115支 福本豊（1969～1988）

106支 毒島章一（1954～1971）

103支 金田正泰（1942～1957）

99支 川上哲治（1938～1958）

88支 廣瀨叔功（1956～1977）